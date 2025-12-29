МИД: Москва вновь поставила перед Баку вопрос о скорейшем освобождении 11 россиян

РФ повторно поставила перед Азербайджаном вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

"Обсуждены некоторые аспекты, связанные с урегулированием последствий катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. С российской стороны повторно поставлен вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня - 1 июля", - указали в министерстве.

Отмечается, что стороны также подвели итоги двустороннего сотрудничества в уходящем году.