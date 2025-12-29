Россия дипломатической нотой в понедельник передаст в посольство Финляндии в Москве книгу о финской русофобии в качестве подарка на Новый год.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"Сегодня дипломатической нотой передадим в посольство Финляндской Республики в России переведенное на финский язык издание - "Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии" или Musta kirja. Suomalaisen ja ruotsalaisen russofobian lyhyt historia. На более чем 100 страницах собраны факты и свидетельства, которые обязаны знать все, тем более должностные лица. Как говорится, книга - лучший подарок", - отметила дипломат.

Захарова обратила внимание, что в уходящем году финские официальные лица наговорили "немало несуразностей" о Второй мировой войне и не только.

"Но вот незадача: Хельсинки сам закрыл границу с нашей страной. Даже оленям не пройти. Хозяин резиденции в Великом Устюге в своей знаменитой упряжке, запряженной русской тройкой, и подавно не проедет", - сыронизировала официальный представитель дипведомства.

Данную книгу Захарова в начале декабря пообещала передать финской стороне после того, как глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто.