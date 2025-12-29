Путин провел совещание о ситуации в зоне специальной военной операции

Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне СВО, сообщила пресс-служба Кремля.

С докладами выступили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

Как сообщил Герасимов, в декабре взяты под контроль 32 населенных пункта, за год взяты 334. ВСУ больше не проводят наступательные операции, а только пытаются замедлить продвижение российских войск.

Президент же отметил, что группировка войск "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова продолжает наступление к границе Донецкой народной республики.