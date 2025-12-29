Раскрыта причина отсутствия Вэнса на встрече с Зеленским

Отсутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса на переговорах американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде оказалось не случайным. Причины этого шага в комментарии для aif.ru раскрыл политолог-американист Малек Дудаков.

Встреча прошла в минувшее воскресенье в резиденции Мар-а-Лаго, однако Вэнс в состав американской делегации не вошел. При этом Трамп публично назвал других участников переговорной группы: госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стивена Уиткоффа, зятя президента Джареда Кушнера, генерала ВВС США Дэна Кейна и главу Пентагона Пита Хегсета. По словам Трампа, к ним могут присоединиться еще несколько человек.

Как пояснил Дудаков, Вэнс считается одним из самых жестких скептиков в отношении Украины в нынешней американской администрации.

«Джей Ди Вэнс — один из главных антиукраинских скептиков в американской администрации, он относится к Зеленскому максимально негативно», — отметил эксперт.

По его мнению, именно это могло стать причиной отсутствия вице-президента на переговорах, чтобы не осложнять переговорный фон для команды Трампа. Политолог добавил, что Вэнс также критически настроен по отношению к Европе, а в случае его возможного выдвижения в президенты в 2028 году это может обернуться серьезными последствиями как для Украины, так и для стран ЕС.

Отмечается, что в США Вэнса действительно рассматривают как одного из вероятных будущих кандидатов в президенты. Сам Трамп ранее называл его фаворитом республиканцев.

Более того, согласно опросу, проведенному на конференции AmericaFest, поддержать Вэнса готовы 84 процента участников, тогда как Марко Рубио получил лишь пять процентов.

В то же время Дудаков заявил, что отсутствие Вэнса на встрече во Флориде напрямую не связано с президентской кампанией.