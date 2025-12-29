В Совфеде оценили слова главы эстонской разведки о военных планах России

Заявлениями о якобы существующей российской угрозе европейские политики оправдывают растущие военные расходы, милитаризацию экономики и политики, а также подготовку к «горячей» войне. Об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал слова главы Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина, который заявил, что «Россия не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом».

Пушков отметил, что подобные «признания» о нежелании России нападать на Европу делали и другие представители ЕС. При этом они все еще видят для Европы некую «военную угрозу» со стороны Москвы, подчеркнул сенатор.

«Этот «двойной счет» характерен для нынешней Европы, являясь классической формулой «холодной войны», позволяющей оправдать растущие военные расходы, милитаризацию экономики и политики и подготовку к войне горячей», — отметил он.

22 декабря 2025 года замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует нападать на НАТО и Евросоюз.

11 декабря 2025 года глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что российские власти готовы письменно зафиксировать, что у Кремля нет каких-либо планов нападения на Евросоюз или НАТО.

Также на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 17 декабря президент Росси Владимир Путин назвал «ложью» и «бредом» «мнимую российскую угрозу европейским странам».