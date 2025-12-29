Путин назначил нового постпреда России при ОБСЕ

Российский президент Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского, занимавшего пост первого заместителя постоянного представителя страны при ООН, новым постпредом России при ОБСЕ.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене», — говорится в документе.
Ранее Путин назначил Дмитрия Зыкова чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии.