Мишустин назначил врио полпреда в Конституционном суде

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства РФ Павла Степанова временно исполняющим обязанности полномочного представителя кабинета министров в Конституционном и Верховном судах.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин возложил временное исполнение обязанностей полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах Российской Федерации на Павла Степанова», — указано в сообщении.

Информация приводится на сайте правительства.

Отмечается, что при этом Степанов продолжит руководить департаментом и будет ответственным за сопровождение законопроектной деятельности и нормативно-правовое регулирование в структуре кабмина. До недавнего времени должность полномочного представителя правительства РФ в этих судах занимал Михаил Барщевский, однако Мишустин подписал распоряжение об освобождении им должности.