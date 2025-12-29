В Госдуме оценили переговоры Зеленского и Трампа во Флориде
Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде являются шагом вперед.
Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит «Газета.ru».
По мнению депутата, европейские страны из «коалиции желающих» не смогут перетянуть Трампа на свою сторону. Он также отметил, что Евросоюзу не стоит пытаться подрывать движение к миру.
Ранее Трамп прокомментировал свою встречу с Зеленским, назвав ее замечательной. Президент США также отметил, что стороны «приблизились очень сильно» к завершению конфликта на Украине, достигнув большой детализации.