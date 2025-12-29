Украина теряла земли ранее и будет терять их дальше, вне зависимости от попыток Владимира Зеленского затянуть переговоры и предлагать некие планы «B».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией