В Кремле указали Украине на потерю земель
Украина теряла земли ранее и будет терять их дальше, вне зависимости от попыток Владимира Зеленского затянуть переговоры и предлагать некие планы «B».
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
«Обращаясь к украинским собеседникам, напомню, что Украина теряет земли, и будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня. Вот это план и "А", и "В", и "С"», — указал представитель Кремля.