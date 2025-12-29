В Кремле высказались о новости про телефонный разговор Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речи о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не идёт.

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос.

«Сейчас речь не идёт о таком разговоре», — отметил представитель Кремля.

Ранее телеканал Fox News утверждал, что воскресные переговоры, которые провёл президент США Дональд Трамп, открыли шанс для телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.