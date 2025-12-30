Весь текущий год западные страны сыпали угрозами в адрес России и ее союзников. В частности, вражеские лидеры неоднократно обещали значительно нарастить свое военное присутствие в странах Восточной Европы, в особенности в тех, которые граничат с РФ. По словам китайских журналистов, в такой ситуации российский президент Владимир Путин преподнес своим оппонентам крайне неприятный сюрприз на Новый год. Об этом сообщает издание Sohu.

«НАТО развернуло более 50 000 военнослужащих, 800 боевых самолетов и 1000 основных танков в странах Восточной Европы, таких как Польша, Литва, Латвия и Эстония», – пишут авторы китайского издания.

Этот шаг вызвал значительный резонанс. Недавно стало известно о размещении новейших российских гиперзвуковых ракет «Орешник» на территории Беларуси, что подтвердило белорусское оборонное ведомство. Это решение вызвало сильное беспокойство среди стран НАТО.

Путин прокомментировал перевооружение НАТО

Согласно данным китайских аналитиков, в Европе наблюдается нарастающее напряжение. Министры обороны ряда европейских государств начали призывать к усилению систем противовоздушной обороны и ускоренному внедрению технологий противодействия гиперзвуковым ракетам. Однако, как отмечают эксперты, с учетом современных технологий противоракетной обороны перехват ракеты «Орешник» становится практически невозможным.

Китайские журналисты подчеркивают стратегическое значение развертывания «Орешника» для России и Беларуси. Эти ракеты будут расположены на границах с НАТО, создавая эффект психологического сдерживания и оперативного подавления. Эксперты считают, что ракета, запущенная с белорусской территории, может достичь штаб-квартиры альянса в Брюсселе за 17 минут, авиабазы Рамштайн в Германии за 15 минут, а базы противоракетной обороны США в Польше за 11 минут. При таких условиях у НАТО не останется времени на адекватное реагирование, пишет АБН24.

