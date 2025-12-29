Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Уважаемый Владимир Владимирович! Спасибо за возможность доложить по основным направлениям жизни Подмосковья — региона, который растет и требует особого внимания, — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья рассказал президенту о ходе модернизации инфраструктуры ЖКХ и догазификации, развитии детской медицины, а также о внедрении искусственного интеллекта и роботизации в региональную индустрию и логистику.

Также Воробьев сообщил о механизмах поддержки участников специальной военной операции (СВО), в том числе их интеграции на площадки МФЦ, передает сайт кремля.

8 апреля текущего года Путин также проводил рабочую встречу с Воробьевым. В ходе нее глава региона сообщил о реализации крупных проектов в областях транспортной и медицинской инфраструктуры, а также о программе обновления системы электроснабжения. Кроме того, обсуждались меры поддержки участников СВО и их семей.