Песков высказался об идее рождественского перемирия

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора не обсуждали вопрос о рождественском перемирии на Украине.

Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

28 декабря Трамп позвонил Путину перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома назвал разговор хорошим и продуктивным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы государств обсуждали переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Как писала Financial Times, Киев обеспокоен фактом звонка, поскольку он может отразиться на «тоне» встречи с Зеленским.

Во время общения с прессой Трамп также сказал, что у него нет временных рамок по решению конфликта на Украине, главное — добиться окончания военных действий.