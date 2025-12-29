Анонсирован разговор Путина и Трампа

Следующий телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в «самое ближайшее время». При этом речи о беседе с лидером киевского режима Владимиром Зеленским не идет. Об этом в понедельник, 29 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для прекращения боевых действий между Россией и Украины нужно, чтобы украинские войска полностью вышли за пределы административных границ Донецкой и Луганской народных республик.

— Конечно, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ, — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он не стал отвечать на вопрос, требует ли Москва от Киева вывести войска и с территорий Херсонской и Запорожской областей, передает ТАСС.

В последний раз Путин и Трамп созванивались вечером 29 декабря — после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским. При этом главы России и США провели телефонной разговор и до переговоров с лидером киевского режима. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, их беседа продлилась один час 15 минут.