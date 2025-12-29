В России назвали три самых сложных вопроса мирного соглашения по Украине

Остались не до конца урегулированными три вопроса из мирного соглашения по Украине, предположил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Самые сложные пункты плана он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По мнению депутата, неразрешенными остались вопросы территорий, гарантий безопасности и контроля над Запорожской АЭС. Он отметил, что президент США Дональд Трамп уделил этим пунктам большее внимание на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Трамп сказал, что этого конфликта не было бы, если бы Россию не обвинили во вмешательстве в выборы в 2020 году. Это очень важный момент. Еще один важный момент — он сказал, что Россия заинтересована в мире. Говоря о станции, он уделил внимание тому, что Россия не наносила по ней удары. Трамп хорошо знает, что в настоящий момент многие украинские работники на станции получают угрозы от спецслужб Украины. Здесь позиция Украины и России понятна для Америки. И третий вопрос — это вопрос гарантий. Здесь Трамп подчеркнул, что Европе будет уделено больше ответственности за гарантии, которые просит Украина», — поделился Чепа.

Сторонам удастся достичь консенсуса по всем трем вопросам, считает парламентарий.

Ранее Трамп по итогам встречи с Зеленским заявил о том, что неурегулированными остаются 1-2 наиболее сложных вопроса. В частности, ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться, заключается в суверенитете над Донбассом. При этом, отметил он, согласование позиций по этой проблеме движется в нужном направлении.

Встреча политиков прошла в столовой частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго за закрытыми дверями. Зеленский сообщал, что намерен обсудить с американским коллегой территориальные уступки и экономику страны.