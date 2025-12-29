Путин пожелал россиянам перемен к лучшему в наступающем 2026 году

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом и Рождеством пожелал перемен к лучшему в наступающем году.

Открытки за подписью главы государства поступили в том числе журналистам ТАСС.

"Мы всегда с особым волнением и надеждой ждем эти светлые праздники, стремимся разделить их теплоту с родными и близкими людьми, с товарищами и друзьями, - отмечается в поздравительном послании. - Искренне верим, что наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся, а наступающий год принесет перемены к лучшему".

По традиции, как и все президентские послания, открытка украшена тиснением с изображением президентского штандарта - такие же украшают блокнот, в которых Путин делает заметки во время мероприятий и встреч.

Ранее поздравительные открытки к Новому году и Рождеству разослал председатель правительства России Михаил Мишустин. Он пожелал россиянам, чтобы 2026 год стал временем созидания, успешным для страны и для каждого.