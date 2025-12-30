Минск: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство

Ритуал заступления ракетного комплекса "Орешник" на боевое дежурство в Беларуси состоялся, подтвердили 30 декабря в оборонном ведомстве республики.

Эксперты министерства напомнили БЕЛТА, что российский комплекс прибыл на территорию республики в рамках реализации решения, принятого лидерами Союзного государства.

<img class="" src=""/>

Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах, пояснили в министерстве.

После приведения всего комплекса в готовность к использованию по предназначению и проверки его совместной комплексной группой ракетный дивизион "Орешник" приступил к выполнению задач боевого дежурства в назначенных районах на территории страны, добавили в белорусском Минобороны.

При этом эксперты напомнили, что российский комплекс способен поражать цели на дальностях до пяти тысяч километров, может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью, выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования.