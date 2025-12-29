В Госдуме назвали условие для разговора Зеленского с Путиным

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что разговор президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться, если Зеленский «не струсит». Об этом депутат рассказал порталу News.ru.

Колесник отметил, что Путин не раз говорил «коллективному Западу» о готовности России к переговорам. По мнению депутата, Москва может провести переговоры и с Зеленским, если он «не улизнет как угорь».

«Он сейчас главный угорь в мире, очень скользкий», - подчеркнул Колесник.

По его мнению, в итоге Зеленского «все равно прижмут». Депутат указал, что давление на Зеленского начал оказывать даже президент Франции Эммануэль Макрон.

В воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп принял Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам переговоров Трамп и Зеленский заявили, что мирный план согласован на «90-95 процентов».

Зеленский заявил, что территориальный вопрос «очень сложен и остается нерешенным». По его словам, на Украине могут провести референдум по мирному плану.

Осведомленный источник Fox News сообщил, что переговоры во Флориде могут привести к первому за пять лет разговору Путина с Зеленским. Обеспечение прямого телефонного разговора президента России с Зеленским стало бы «дипломатической победой» для Трампа, отметил собеседник телеканала.