Матвиенко назвала вопросы демографии частью государственной идеологии

Вопросы демографии в России сегодня стали частью государственной идеологии, семейноцентричность должна быть во внимании на всех уровнях власти. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня вопросы демографии стали по-настоящему частью государственной идеологии, одним из главнейших приоритетов. Президентом нашей страны обозначены ключевые направления, по которым все органы власти должны слаженно работать. Вот эта семейноцентричность, как он говорил неоднократно, должна пронизывать все сферы общества, деятельности и федеральных, и региональных органов власти. <...> Мы должны понимать, что будущее материнства - это будущее цивилизации, и упрощать эту проблему нельзя", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Матвиенко, в России, в сравнении с другими странами, ситуация с демографией не критичная, но сложная, несмотря на меры поддержки семей с детьми, которые регулярно обновляются и дополняются.

"Тем не менее, тенденция сохраняется негативная. Потому что во всем мире есть общая тенденция, когда у молодого поколения в числе приоритетов среди ценностей является личностное развитие, а не семья и дети. Думаю, что во многом пробел сказывается 90-х годов, когда нам навязывали другие ценности: материальные ценности и иные", - считает председатель СФ.

Задача государства, как считает Матвиенко, создать в РФ такую систему, чтобы стремление к личностному развитию не противоречило созданию семьи и рождению детей.