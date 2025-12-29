В России разъяснили слова Трампа о «большой щедрости» Путина

Россия готова рассматривать вопросы гуманитарной поддержки населения Украины, но при определенных условиях, рассказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин хочет видеть Украину успешной. По его словам, РФ также готова оказать помощь в восстановлении Украины. Путин проявил в этом вопросе «очень большую щедрость».

Депутат отметил, что Трамп является не лучшим источником информации, поскольку часто допускает различного рода искажения. Также он подчеркнул, что Россия не может относиться к Украине так же, как к другим странам, с которыми она не была связана братскими узами и которые не были частью ее исторического прошлого.

«Поэтому рассматривать вопросы гуманитарной поддержки населения, помощи в восстановлении инфраструктуры вполне возможно. Но это только при условии, что Украина станет дружественным государством при соблюдении всех параметров, которые обеспечивают национальный интерес и национальную безопасность Российской Федерации», — пояснил Кирьянов.

Зеленский отреагировал на слова Трампа о желании России видеть Украину успешной

Ранее президент США назвал ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться для разрешения украинского конфликта. По его словам, еще предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом.