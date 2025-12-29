В России снизили возраст присяги гражданина до 14 лет

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий снижение возраста, с которого граждане Российской Федерации обязаны приносить присягу, до 14 лет.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снижает возраст обязательного принесения присяги гражданина РФ с восемнадцати до 14 лет, следует из документа на портале правовой информации. Новые правила вступят в силу через 10 дней с момента публикации документа.

Внесённые изменения касаются закона «О гражданстве Российской Федерации». Теперь все лица, получающие российское гражданство с 14 лет, обязаны будут произносить присягу. Ранее от этого освобождались те, кому не исполнилось восемнадцать лет.

Закон также устанавливает аннулирование решения о приеме в гражданство РФ, если человек с самого начала отказывается приносить присягу. По действующим правилам такое решение вступает в силу в день произнесения присяги, а если она не произнесена в течение года, гражданство признается недействительным с момента принятия решения.

Кроме того, если человек умирает до того, как произносит присягу, решение о приеме в гражданство также будет считаться недействительным.

Совет Федерации одобрил закон об обязательной присяге для новых граждан России начиная с 14 лет.