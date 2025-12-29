Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в январе 2026 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем канале в МАХ о законах, которые вступают в силу в январе 2026 года.

С 1 января более чем на 20% вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 27 093 рубля. Также увеличится прожиточный минимум и ряд социальных выплат, а страховые пенсии проиндексируют на 7,6%, написал он.

Кроме того, расширяются меры поддержки семей, в том числе:

снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребёнком до 1,5 лет; вводится новая выплата для работающих родителей двух и более детей; женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда.

От решения вопросов демографии зависит будущее нашей страны.

Заработает ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, их родных и близких. В частности, для них продлеваются кредитные каникулы. Вводятся льготы по транспортному и земельному налогам. С 2022 года принято 154 закона в этой сфере. Сформирована система, которая корректируется исходя из вызовов и меняющейся ситуации, добавил он.

В следующем году усиливается контроль за мигрантами, а также вводятся новые ограничения для иноагентов.

МВД и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов. Иноагентов лишат налоговых льгот. Для них устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%. Те, кто предал нашу страну, будут платить в бюджет государства налоги в большем размере, отметил он.