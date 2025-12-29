Путин подписал закон о запрете исполнения в РФ решений иностранных судов

Путин подписал закон о запрете исполнения в России решений иностранных судов
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете исполнения в России постановлений иностранных уголовных и международных судов.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Соответствующие изменения внесены в закон «О судебной системе России».
Теперь исполнению в России не подлежат постановления судов, наделённых полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН.
В апреле зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил о полной несостоятельности Международного уголовного суда (МУС).