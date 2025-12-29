Отдельные европейские политики и киевский режим закладывают различные "мины" в мирный план по Украине, необходимо нейтрализовать эти препятствия. Такое мнение в колонке для ТАСС выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Основные договоренности не должны достигаться с зависимым на 100% руководством Украины, которое будет таким еще долго, при любых результатах потенциальных выборов - оно ничего не решает. Поэтому так важно продвижение переговоров при активной роли администрации [президента США Дональда] Трампа, и прежде всего - нейтрализация всех "мин", которые европейцы и Киев раз за разом закладывают в любые планы, прикрывая заведомо неприемлемые для России пункты десятками менее значимых", - написал Косачев.

Кроме того, по словам сенатора, украинское руководство не рассматривает всерьез возможность военной победы над Россией, поэтому делает ставку на террор.

