В России указали на плюс в возобновлении отношений с ЕС

Возобновление отношений с Европейским союзом (ЕС) не является самоцелью для России. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что восстановление диалога необходимо для уменьшения угроз, но его отсутствие не мешает России развиваться. По словам политика, сейчас европейские страны представляют собой источник проблем, а не надежд и планов на будущее. «И нам было бы достаточно, если бы нам не мешали, а с кругом друзей сами разберемся», — сказал он.

При этом Косачев признал, что и среди европейцев есть способные к нормальному общению с Москвой, хотя они и в меньшинстве. «Оздоровление возможно после смены нынешней генерации европейских политиков и возвращения самого климата в Европе от алармизма и клинической русофобии к каким-то приемлемым рамкам», — считает он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается гоняться за странами Европы, чтобы наладить с ними контакты. Он подчеркнул, что «это не солидно, не достойно и не нужно».