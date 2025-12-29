Президент России Владимир Путин переиграл украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Об этом передает The Times.

Издание отмечает, что глава России получил дипломатическое преимущество перед встречей Трампа с Зеленским.

«На этот раз инициатором телефонного разговора был Трамп», — говорится в материале.

Сообщается, что Путин, вероятнее всего, повлиял на позицию Трампа перед переговорами президента США с Зеленским.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Зеленского приехать в Россию для решения конфликта. Мема отметил, что для завершения кризиса на Украине нужно желать положить ему конец и не считать врагом противоположную сторону.