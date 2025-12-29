Кремль ответил про итоги переговоров США и Украины

В Москве не знают и не могут оценить, как прошли переговоры президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, во Флориде.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Мы не знаем как они [переговоры] прошли. Мы не можем оценивать», — заявил Дмитрий Песков.

Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Переговоры Зеленского и Трампа прошли 28 декабря во Флориде. Основными темами переговоров было урегулирование конфликта на Украине, который находится в шаге от реализации по мнению лидера Штатов, и обсуждение пунктов мирного плана. По словам Зеленского, план готов на 90%.