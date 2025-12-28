Ушаков: Путин согласился работать с США по Украине в рамках рабочих групп

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласился с предложением американского коллеги Дональда Трампа работать над украинским урегулированием в рамках двух специальных рабочих групп. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, одна группа займется вопросами безопасности, а другая — экономической сферой.

«О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условлено в ближайшее время. Очевидно, в самом начале января», — пояснил Ушаков, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным.