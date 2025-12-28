Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Трампа с Путиным

Поджигатели войны пребывают в панике после разговора президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в X.

По его словам, после беседы двух лидеров те, кто провоцируют эскалацию украинского конфликта, находятся в состоянии «полной паники».

Ранее Дмитриев призвал поджигателей войны покаяться. Он подчеркнул, что в ходе урегулирования украинского кризиса должны победить «великие лидеры, честный диалог, миротворцы и весь мир».