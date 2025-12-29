Песков направил открытку с пожеланиями журналистам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил в своей поздравительной открытке для журналистов, что время в 2025 году, как никогда раньше, ускорилось и уплотнилось, передает ТАСС.

«Время ускорилось и уплотнилось так, как никогда не было раньше! Живите, творите, будьте счастливы и побеждайте каждый день! С наступающим Новым годом!» — написано в поздравительной открытке.

28 декабря во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелали счастья народам двух стран. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался 1 час 15 минут и имел дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Ушаков добавил, что оба лидера выразили заинтересованность в мирном и долговременном урегулировании конфликта на Украине.