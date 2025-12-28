Ушаков: разговор Путина и Трампа продолжался 1 час 15 минут

Телефонный диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался 1 час 15 минут.

Об этом уведомил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«В начале разговора, продолжавшегося час 15 минут», — указал он.

Разговор организовали по инициативе Трампа.

Ранее Трамп заявил, что провёл телефонный разговор с главой России в преддверии переговоров с Владимиром Зеленским.

Трамп назвал телефонный разговор с Путиным продуктивным.