Путин и Трамп поговорили впервые за два с половиной месяца
Состоялся первый за два с половиной месяца разговор президентов России и США. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, сегодняшний разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал девятым по счету за этот год.
В свою очередь, спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев, комментируя беседу лидеров, отметил, что «важнейший диалог продолжается».
Трамп рассказал, что поговорил с Путиным по телефону перед предстоящей встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что разговор получился хороший и продуктивный.
Дмитриев одной фразой отреагировал на разговор Путина и Трампа
Ранее сообщалось, что Песков подтвердил разговор Путина и Трампа.