Путин и Трамп поговорили впервые за два с половиной месяца

Состоялся первый за два с половиной месяца разговор президентов России и США. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сегодняшний разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал девятым по счету за этот год.

В свою очередь, спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев, комментируя беседу лидеров, отметил, что «важнейший диалог продолжается».

Трамп рассказал, что поговорил с Путиным по телефону перед предстоящей встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что разговор получился хороший и продуктивный.

Дмитриев одной фразой отреагировал на разговор Путина и Трампа

Ранее сообщалось, что Песков подтвердил разговор Путина и Трампа.