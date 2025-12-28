Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о телефонном разговоре, который состоялся 28 декабря между главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подтвердил, что такой звонок, действительно, состоялся.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что поговорил с Владимиром Путиным по телефону перед предстоящей встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что разговор получился хорошим и продуктивным.