Дмитриев одной фразой отреагировал на разговор Путина и Трампа

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале прокомментировал разговор российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Важнейший диалог продолжается", - написал он.

До этого Трамп заявил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским коллегой.

В 21:00 мск во Флориде состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как ранее говорил украинский лидер, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам главы республики, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Дмитриев призвал покаяться поджигателей войны и обманщиков

Американский президент перед встречей с Зеленским провел день на поле для гольфа. В это время его высокий гость написал в соцсети, что для Украины идут одни из "самых дипломатических дней года", а многое "может решиться к Новому году".