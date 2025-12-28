Путин продлил действие ряда норм для интеграции новых российских регионов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий действие ряда временных норм, регулирующих интеграцию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в правовую и экономическую системы России. Данный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон уточняет механизмы обращения с имуществом, в том числе тех, которые имеют признаки бесхозных. Такие объекты будут признаны публичной собственностью регионов или их муниципалитетов, до 1 января 2030 года их внесут в соответствующие реестры.

Также документ дает правительству право определять особенности закупок для государственных нужд новых российских регионов в 2026 году.