В Совфеде объяснили, почему Трамп играет в свою игру

Президент США Дональд Трамп продолжает играть в собственную игру, обсуждая мирный процесс на Украине. Его совершено не заботит, что думают в Брюсселе по этому поводу. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор напомнил о недавних словах президента США. В интервью Трамп заявил, что пока он не одобрит идеи Владимира Зеленского, вносимые в мирный план, у того «ничего не будет».

Пушков считает, что в этой фразе, снисходительной и начальственной по отношению к Зеленскому, — весь Трамп. Он ясно дает понять распределение ролей, поэтому можно предположить, как пройдет встреча американского лидера с Зеленским.

«Трамп будет смотреть, что у того есть, и соотносить со своими планами. Тот факт, что Зеленский согласовал все свои пункты с европейцами, судя по всему, имеет для Трампа второстепенное значение. Трамп продолжает играть в собственную игру», — написал Пушков в телеграм-канале .

Он уверен, что Трамп не собирается выходить из мирных переговоров.