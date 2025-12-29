Путин подписал закон о крестах на гербе России

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 декабря, подписал закон, который закрепляет обязательное изображение крестов на государственном гербе Российской Федерации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

— Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами, — говорится в законе.

В сопроводительных материалах отмечается, что принятые изменения направлены на предотвращение искажения одного из официальных символов страны.

Ранее депутаты Государственной думы в рамках пленарного заседания приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагалось закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе России.

Государственный исторический музей в Москве ранее извинился за сувениры с изображением храма Василия Блаженного без крестов. На сувениры, в том числе значки, с изображением храма без крестов обратила внимание общественность.

Ранее военные блогеры возмутились видео с награждением секретаря совета безопасности Чечни Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, из-за искаженного герба России, где отсутствовали кресты — христианские символы.