Захарова раскрыла, что за «эссе» она передала Путину в конверте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что послание, которое она передала президенту России Владимиру Путину, — это отчет. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 24 декабря, массмедиа сообщили, что глава России подарил Захаровой на юбилей шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца.

Дипломат в ответ вручила президенту плотный конверт. Она пояснила, что это «подарок», в конверте содержится «эссе» на две страницы, одобренное телеведущим Владимиром Соловьевым.

Захарова вручила Путину неожиданный подарок

Журналисты попросили Захарову раскрыть, о чем говорилось в эссе, были ли в документе высказаны какие-либо просьбы.