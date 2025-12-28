Захарова раскрыла, что за «эссе» она передала Путину в конверте
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что послание, которое она передала президенту России Владимиру Путину, — это отчет. Об этом пишет РИА Новости.
В среду, 24 декабря, массмедиа сообщили, что глава России подарил Захаровой на юбилей шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца.
Дипломат в ответ вручила президенту плотный конверт. Она пояснила, что это «подарок», в конверте содержится «эссе» на две страницы, одобренное телеведущим Владимиром Соловьевым.
Захарова вручила Путину неожиданный подарок
Журналисты попросили Захарову раскрыть, о чем говорилось в эссе, были ли в документе высказаны какие-либо просьбы.
«Это не про просьбу, а про отчет о том, что не просила, но то, что получилось», — отметила Захарова.