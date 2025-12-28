Захарова рассказала о содержимом конверта, который она передала Путину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 28 декабря, раскрыла, что находилось в конверте, который она передала президенту России Владимиру Путину после церемонии вручения государственных наград. Об этом она рассказала в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

© Вечерняя Москва

По словам Захаровой, в письме не было просьб — там содержался отчет о проделанной работе и достигнутых результатах. Она уточнила, что решилась передать конверт только после того, как текст предварительно прочитал журналист Владимир Соловьев и одобрил его.

— Это не про просьбу, а про отчет о том, что не просила, но то, что получилось, — сказала она.

Путин вручил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой памятный подарок. Речь идет о шкатулке с изображением Кремля и Георгия Победоносца, фотографией которой дипломат поделилась в пятницу, 26 декабря.

Представитель МИД в среду, 24 декабря, рассказала о том, что ее 50-летний юбилей начался на рабочем месте: во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с Андреем Малаховым. Дипломат опубликовала видео со съемочной площадки, где гости передачи исполняют для нее песню «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка», поздравляя ее с днем рождения.