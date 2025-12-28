Матвиенко раскрыла причины поведения Зеленского

Владимир Зеленский не готов идти на выборы, он уже никто, пытается оттянуть время, чтобы не наступило мирное соглашение, рассказала журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости.

Осенью 2025 года Вашингтон выступил с инициативой по урегулированию кризиса на Украине. Один из пунктов предусматривал проведение президентских выборов на Украине.

Украинский лидер допустил проведение выборов, затем назвал условия для проведения кампании, далее рассказал о сложностях проведения выборов. В субботу, 27 декабря, он признал, что пока эта демократическая процедура невозможна.

«Вот он говорит: да, я готов на выборы. Да ничего не готов. Это оттянуть время, чтобы не наступило мирное соглашение. Чтобы пытаться доказать Европе Западной, что он ещё на что-то способен», — уточнила Матвиенко.

По ее словам, к бесконечному затягиванию переговорных и электоральных процессов Зеленского подталкивают «европейские разжигатели войны».

Зеленский сделал заявление о проведении выборов на Украине

Ранее украинский лидер сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудит ряд ключевых пунктов проекта мирного соглашения.