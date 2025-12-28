Взятие города Гуляйполя в Запорожской области Вооруженными силами (ВС) России дает Москве преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

С такой оценкой в комментарии «Известиям» выступил политолог Малек Дудаков.

«Учитывая полураспад украинского фронта на разных направлениях, это, конечно, усиливает нашу переговорную позицию и ослабляет переговорную позицию и украинских лоббистов, и европейской партии войны», — подчеркнул эксперт.

Дудаков оценил значение взятия Гуляйполя для урегулирования конфликта на Украине и подчеркнул, что Украине и Европе станет сложнее пытаться навязать свою повестку администрации президента США Дональда Трампа. Он также предположил выход американского лидера из переговоров по урегулированию на несколько месяцев в случае отказа Киева и европейских политиков принять условия Вашингтона. По мнению американиста, это приведет к дальнейшему усилению позиций России на переговорах.

Российские военные взяли под контроль Гуляйполе

Ранее группировка войск «Восток» ВС России взяла под контроль Гуляйполе. Министерство обороны России также сообщило, что подразделения группировки «Центр» контролируют Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.