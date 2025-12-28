Успехи России на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации ослабляют позиции Запада и усиливают разногласия внутри так называемой «коалиции желающих», рассказал журналистам член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Об этом пишет ТАСС.

«Коалиция желающих» — группа стран, которые пообещали усилить поддержку Украины. В нее входят, в частности, Франция, Германия, Турция, Британия, Дания, Испания, Италия, Канада, Чехия.

По мнению Климова, достижения Москвы на фронте и в экономике меняют баланс в международном противостоянии, делают западные страны более сговорчивыми.

«Жизнь показывает, особенно в последний год, что чем лучше у нас дела на линии боевого соприкосновения и в части противодействия антироссийским санкциям, тем сговорчивее становятся [западные] наши партнеры», — разъяснил член Совета.

Политик подчеркнул, что для Москвы важно последовательно выполнять задачи СВО, несмотря на позицию Вашингтона, Брюсселя или Лондона.

На Западе раскрыли правду о «коалиции желающих»

Исход противостояния определяется не только ситуацией на поле боя, но и экономическими и дипломатическими факторами, констатировал Климов.