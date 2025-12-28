Лавров предупредил «непонятливых политиков» в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров адресовал европейским политикам предостережение, дав понять, что любые агрессивные действия против страны получат предельно жёсткий ответ со стороны Москвы.

В беседе с ТАСС министр дал понять, что разговоры о якобы возможном нападении России на кого-либо не имеют под собой оснований. Он подчеркнул, что опасения такого рода надуманы и не соответствуют реальности.

"Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно", – заявил Сергей Лавров.

Одновременно руководитель внешнеполитического ведомства ясно обозначил границу допустимого, указав, что в случае попытки нападения на Россию реакция будет крайне жёсткой и разрушительной для агрессора.

Лавров также напомнил, что подобная позиция не раз озвучивалась на самом высоком уровне и последовательно подтверждалась президентом России Владимиром Путиным в публичных выступлениях.

МИД РФ назвал главных идеологов антироссийских настроений в Европе

Ранее российский лидер указывал, что удары по территории РФ с применением дальнобойных западных вооружений приведут к ответным действиям, которые будут носить «ошеломляющий» характер.