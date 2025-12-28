Лавров: Европа предпринимает попытки подлить масло в огонь на Ближнем Востоке

Европейские страны стремятся подлить масло в огонь на Ближнем Востоке, поскольку не заинтересованы в спокойствии в регионе.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Печально, но уже давно не удивляет, что некоторые члены международного сообщества, в первую очередь те же европейцы, лишь подливают масло в огонь. Не оставляют попыток провести на Ближнем Востоке новые разделительные линии, исходя из того, что выстраивание прочных добрососедских отношений между странами региона им не выгодно", - сказал министр.

Лавров напомнил, что "в уходящем году мы стали свидетелями, по сути, беспрецедентных событий: прямой агрессии Израиля против Ирана с подключением США, которые нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам иранской ядерной программы, находящимся под гарантиями МАГАТЭ".