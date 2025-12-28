Москва фиксирует, что «партия войны» в Европе в своих антироссийских идеях готова идти до конца.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

«Прошли ли такие деятели, как [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, [премьер-министр Британии Кир] Стармер, [президент Франции Эмманюэль] Макрон и иже с ними, точку невозврата — вопрос сложный. Мы видим, что пока европейская «партия войны», вложившая свой политический капитал в идею нанесения России стратегического поражения, готова идти до конца», — отметил он.

Лавров напомнил, что Евросоюз с примерно 2014 года проводит курс на демонтаж механизмов взаимодействия с Россией. По его словам, правящие круги большинства европейских стран раздувают «российскую угрозу».

Министр подчеркнул, что все эти действия совершаются без легитимных оснований, поскольку Россия никогда не предпринимала недружественных шагов в отношении европейских стран.