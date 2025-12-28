Лавров: РФ рекомендует Японии "хорошенько взвесить" курс на милитаризацию

Япония взяла курс на милитаризацию, Москва рекомендует Токио "хорошенько взвесить", прежде чем принимать опрометчивые решения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

"Пагубное влияние такого подхода на региональную стабильность очевидно. Нашим японским соседям было бы правильно все хорошенько взвесить, прежде чем принимать опрометчивые решения", — сказал он.

Таким образом Лавров мог намекнуть на возможные ответные меры. 26 декабря агентство Associated Press сообщило, что кабинет министров Японии одобрил рекордный план оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Военные расходы увеличили на 9,4%, они составили 9 трлн иен ($53 млрд).

Как позже заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, отношения между Москвой и Токио сегодня находятся в наихудшей ситуации за почти четыре года после начала спецоперации. По словам Судзуки, он обсудил эту ситуацию с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко.