Лавров отметил важный пункт в новой стратегии нацбезопасности США

Министр иностранных дел Лавров заявил, что в новой американской стратегии национальной безопасности впервые поставлена под вопрос необходимость дальнейшего расширения НАТО.

"Что касается России, то стоит отметить отсутствие прямых призывов к систематическому сдерживанию нашей страны в этой стратегии. Кажется, впервые Соединенные Штаты, если и не берут на себя обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, как минимум, выражают сомнения в вечном стремлении НАТО к экспансии", – сообщил Лавров агентству ТАСС.

МИД РФ назвал главных идеологов антироссийских настроений в Европе

Министр также отметил, что отдельные аспекты новой редакции стратегии национальной безопасности США выглядят как нечто новое, хотя и нуждаются в подтверждении конкретными действиями. По его мнению, возможно, Вашингтон пересматривает свою роль в мировых делах.