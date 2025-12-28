Лавров: глаза Запада широко закрыты на коррупционные скандалы в Киеве

Западные страны закрывают глаза на коррупционные скандалы на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Коррупционные скандалы на Украине в Брюсселе и других европейских столицах, конечно, замечают, но они, эти скандалы, не мешают продолжать использовать режим в качестве военного тарана против России. Так что в данном конкретном случае "глаза Запада", как говорится, широко закрыты", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

До этого Лавров заявил, что Россия не видит готовности к конструктивным переговорам со стороны Украины. Он подчеркнул, что Киев находится под контролем со стороны европейских стран.

Это, по информации министра, проявляется в том, что руководство Украины "терроризирует мирных жителей", а также "осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры нашей страны". 25 декабря стало известно, что Лавров проведет пресс-конференцию для российских, а также иностранных СМИ в январе 2026 года. В ходе мероприятия глава российского МИД подведет основные итоги прошедшего года.