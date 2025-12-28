Лавров: Киев терроризирует мирных жителей

Российская Федерация не видит готовности к конструктивным переговорам со стороны Украины, власти которой находятся под контролем со стороны европейских стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам… терроризирует мирных жителей, осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры нашей страны", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

25 декабря стало известно, что глава МИД РФ проведет пресс-конференцию для российских и иностранных СМИ в январе следующего года. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что мероприятие запланировано на вторую половину января, вероятно, на конец месяца. Как отмечается, в ходе пресс-конференции планируется подвести основные итоги 2025 года. Точная дата будет объявлена министерством в начале января, вместе с информацией о возможности СМИ пройти аккредитацию.