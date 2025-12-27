Киевский режим получает от умных людей на Западе рекомендации принять достойные условия решения конфликта. На это указал президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

"На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта, предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины",- перечислил российский лидер.

